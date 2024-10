Regionali Liguria, il Comune di Genova comunica modalità voto

StrettoWeb

Domenica 27 e lunedì 28 ottobre 2024, 480.000 elettori saranno chiamati a votare a Genova per le Elezioni Regionali della Liguria. Le votazioni si svolgeranno nelle giornate di domenica 27 ottobre dalle 7 alle 23, e di lunedì 28 ottobre, dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura del voto inizieranno le operazioni di scrutinio. I risultati, comunicati da ciascuna sezione elettorale, saranno visibili sul sito internet istituzionale del Comune di Genova dove è possibile reperire tutte le informazioni relative alle modalità di voto ed i recapiti degli uffici comunali cui rivolgersi per chiarimenti. Sono stata trasferite 8 sezioni elettorali (delibera di Giunta n. 107 del 05/09/2024) da edifici scolastici interessati dai lavori di manutenzione straordinaria con fondi Pnrr, con l’obiettivo di un miglioramento dell’accessibilità e per rispondere ad alcune istanze municipali di spostamento.

Le sedi spostate sono nel municipio viii – medio levante da scuola Primaria “Diaz”, via Cesare Battisti civ. 6 a scuola secondaria di secondo grado “D’Oria”, via Armando Diaz civ. 8: sezioni 373, 375, 377. Nel municipio v – valpolcevera Trasferimento temporaneo da Scuola primaria “Due giugno”, sita in V. Fratelli Coronata 11 presso l’asilo Nido “Girotondo”, sito in V. Fratelli di Coronata civ. 7: sezioni elettorali 118, 119, 134 e 135. Nel municipio vii -ponente da Scuola Primaria “Aldo Moro” via Martiri del Turchino civ. 99 a scuola secondaria di primo grado “Assarotti” Via Branega civ.10 C: sezione 20 Gli elettori delle sedi trasferite, riceveranno, prima della data di svolgimento delle elezioni regionali, l’etichetta di aggiornamento della tessera elettorale.

