Sergio De Caprio, Capitano Ultimo, ha espresso il suo apprezzamento per Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato presidente del centrodestra. Bucci ha ringraziato De Caprio per le sue “lusinghiere parole“, definendolo un “straordinario servitore dello Stato” e riconoscendo il suo impegno per la tutela delle istituzioni e del popolo italiano.

Inoltre, Bucci ha parlato dell’impegno del Comune di Genova nella riqualificazione dei beni confiscati alla mafia, destinati ad associazioni locali.

