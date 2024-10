Regionali Liguria, scende in campo la società civile: l’appello a sostegno di Orlando

StrettoWeb

Un appello a sostegno del candidato del Centro/Sinistra, Andrea Orlando, alle elezioni regionali della Liguria, promosso dal giurista Enzo Roppo e sottoscritto da professionisti, intellettuali e imprenditori, è stato diffuso dal comitato che sostiene Orlando. “La Liguria ha bisogno di una svolta, di un riscatto civile e politico, che permetta alla nostra regione di garantire un migliore presente e un futuro più rassicurante alle proprie cittadine e ai propri cittadini. Pensiamo che questa svolta possa essere rappresentata da Andrea Orlando. Troviamo convincente il suo programma che mette al centro la difesa e il rilancio della sanità pubblica e politiche industriali capaci di produrre in Liguria sviluppo sostenibile e lavoro di qualità, adeguatamente retribuito“, rimarca l’appello.

“Un programma attento ai giovani, alla loro possibilità di realizzare, a partire dalla scuola e dalla formazione, un percorso di vita che non li obblighi ad abbandonare la Liguria. Un programma che guarda alle nostre città, al nostro entroterra e al nostro mare come beni pubblici da valorizzare con la partecipazione delle cittadine e dei cittadini e non da consegnare allo sfruttamento di pochi. Riconosciamo in Andrea Orlando la capacità, la serietà, la competenza necessarie a realizzare concretamente ed efficacemente questi obiettivi. Lo testimoniano le sue esperienze di governo nazionale, dove ha svolto il ruolo di ministro del lavoro, di ministro della giustizia e di ministro dell’ambiente con modalità e risultati che hanno riscosso ampio apprezzamento negli ambienti interessati. E siamo infine certi che Andrea Orlando saprà impersonare uno stile di governo più rigoroso e decoroso di quello emerso, in modi talora imbarazzanti, con le vicende che hanno portato alla caduta della precedente amministrazione regionale“, conclude l’appello. Tra i firmatari Guido Alpa, Marco Aime, Francesco Bacci, Mercedes Bo, Maurizio Maggiani, Carla Peirolero.

