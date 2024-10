Regionali Liguria: “Per l’Alternativa” raccoglie 2 mila firme, sarà presente in tutte le province

StrettoWeb

“Con una mobilitazione sul territorio che ha portato a raccogliere in quindici giorni circa 2.000 firme in tutta la Liguria, la lista “Per l’Alternativa”, che sostiene Nicola Rolando come Presidente della Regione Liguria, sarà presente in tutte le quattro province.

Risultato frutto del lavoro delle organizzazioni che sostengono la lista Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano e Partito della Rifondazione Comunista ma anche di tanti singoli simpatizzanti che hanno permesso di raggiungere questo traguardo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.