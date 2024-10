Regionali, Stefania Craxi durissima: “non sono elezioni libere, la sinistra controlla il territorio come alcune organizzazioni al Sud”

StrettoWeb

“Le elezioni in Emilia-Romagna non sono competizioni libere perché qui la sinistra controlla il territorio come alcune organizzazioni al Sud”. E’ quanto ha affermato la parlamentare di Forza Italia Stefania Craxi al circolo ‘berlusconiano’ in via Castiglione a Bologna per sostenere la candidata di centrodestra Elena Ugolini.

La risposta di de Pascale

Il candidato avversario Michele de Pascale non ci sta: “non sono solito partecipare alle polemiche e nemmeno al teatrino della politica. Ma non posso tollerane né passare sotto silenzio questa affermazione gravissima”. E incalza Craxi: “se si riferisce a organizzazioni di stampo mafioso, si vergogni e chieda scusa, perché ha offeso una terra laboriosa, fatta di persone oneste che da sempre si batte contro le infiltrazioni mafiose oltre alla dignità del mezzogiorno d’Italia. Elena Ugolini si dissoci”, conclude de Pascale.

