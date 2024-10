Regionali Emilia Romagna: stallo nel Centro/Sinistra: “tra Italia Viva e M5S certo che troveremo una soluzione”

StrettoWeb

“La nostra coalizione è per l’Emilia-Romagna, stiamo parlando con tutti, troveremo una soluzione: se si ha un progetto forte per l’Emilia Romagna tutte le persone che vogliono dare una mano devono poterlo fare e lo faranno, sono certo che troveremo una soluzione”. Lo dice Michele de Pascale, parlando a margine dell’evento di chiusura della fabbrica del programma, alla quale hanno partecipato esponenti di tutti i partiti della coalizione, compresi Italia Viva e Movimento 5 Stelle.

Intanto è in corso un confronto fra de Pascale e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte per cercare di trovare una soluzione allo stallo che si è determinato in Emilia-Romagna, dove il M5s ha annunciato la sua indisponibilità a partecipare alla coalizione se c’è anche il simbolo di Italia Viva.

