Regionali Emilia Romagna, nasce la lista Riformisti per de Pascale

StrettoWeb

È stata presentata a Bologna la lista Emilia-Romagna futura – Riformisti per de Pascale presidente, in sostegno al candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Michele de Pascale. La compagine raggruppa quattro partiti: Azione, +Europa, Partito repubblicano e Psi. Il bolognese ventunenne Matteo Hallissey, segretario dei Radicali italiani, sarà capolista a Bologna per la lista Emilia-Romagna Futura. Sempre a Bologna risultano candidati anche gli ex parlamentari Serse Soverini e Mara Mucci, di Azione. A Ravenna il capolista è il vicesindaco repubblicano Eugenio Fusignani. Al lancio della lista anche Riccardo Magi per +Europa: “Siamo felici di aver promosso e di presentare una lista che sarà un punto di riferimento per l’elettorato liberalsocialista, europeista, laico e radicale, che in questa regione c’è sempre stato e ha una sua consistenza”.

Mentre il candidato de Pascale ribadisce il suo ottimismo: la quadra sugli alleati si troverà. “abbiamo trovato anche delle modalità per cui tutti possono partecipare in maniera positiva anche concorrendo – assicura – perché poi la legge elettorale delle regionali è un po’ complicata, ma siamo molto ottimisti soprattutto per il lavoro che dobbiamo fare dopo aver presentato le liste e non solo prima”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.