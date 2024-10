Regionali Emilia Romagna, è sfida tra 3 candidati presidente. I SONDAGGI ed i NOMI

StrettoWeb

Sono tre le candidature alla presidenza della Regione Emilia Romagna presentate in Corte d’Appello a Bologna: il primo in ordine d’arrivo è stato Federico Serra (Potere al popolo e Rifondazione), poi, in tarda mattinata, Michele de Pascale per il centrosinistra. Non risulta ancora formalizzata, ma è attesa in serata, Elena Ugolini del centrodestra.

Le liste dovrebbero essere dieci: Pd, M5S, Avs, Futura (Azione, +Europa, Psi e Pri) e la lista civica (che comprende Italia Viva) per de Pascale; Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e lista civica per Ugolini, mentre Serra sarà sostenuto da una lista unica. Non è detto che in tutte le nove circoscrizioni ci siano tutte e dieci le liste.

