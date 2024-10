Regionali, Conte: “nessun problema a chiudere la campagna elettorale con Schlein”

StrettoWeb

“Se abbiamo un progetto in comune, non ho alcuna difficoltà a fare la chiusura della campagna elettorale con Schlein e con altri che sono coinvolti in questo progetto politico coordinato che ha come candidato Andrea Orlando“. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine del sopralluogo sullo scolmatore del Bisagno a Genova.

“Orlando, un attimo dopo l’insediamento in Regione, si dedicherà a far realizzare un’opera che in 5 anni è avanzata solo del 10%. Ovviamente ci sono problemi anche tecnici, si aspetta un macchinario che mi dicono che deve venire da fuori, ma si lavorerà per questo con finanziamenti già predisposti e tutto quello che sarà necessario per realizzare quest’opera ed evitare che qui si viva nell’angoscia della prossima alluvione”, conclude Conte.

