ReggioCalabriaGuide.it, nuovo progetto: ecco “Sapori & Saperi”, il menù che racconta la città | INFO

ReggioCalabriaGuide.it presenta un nuovo progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico della nostra città: “Sapori & Saperi, Menù Identitario Reggino”. Questa iniziativa nasce per raccontare e promuovere le tradizioni culinarie locali, offrendo ai visitatori e ai residenti un viaggio unico, attraverso i sapori, i profumi e i saperi che caratterizzano Reggio Calabria. L’obiettivo di “Sapori & Saperi”, che acquista ancor più valore alla luce dell’aumento dei flussi turistici verso la città e l’area metropolitana alimentato dai nuovi collegamenti aerei Ryanair, è duplice: sostenere il turismo e l’economia locale, e al contempo rafforzare l’identità culturale del territorio.

Grazie a “Sapori & Saperi,” ReggioCalabriaGuide.it vuole coinvolgere i locali dell’area metropolitana, invitandoli a creare menù degustazione e proposte enogastronomiche che esprimano l’autenticità e le peculiarità della nostra terra utilizzando ingredienti rappresentativi e a km 0. Chi vorrà aderire all’iniziativa dovrà seguire delle semplici e chiare regole inserite nel disciplinare predisposto, così da potersi fregiare del logo “Sapori & Saperi,” un segno di autenticità che garantirà ai turisti esperienze culinarie significative, fedeli alle radici reggine.

Le parole di Claudio Aloisio

“Con ReggioCalabriaGuide.it e ora con Sapori & Saperi, stiamo percorrendo un cammino fatto di piccoli ma significativi passi – afferma Claudio Aloisio, Presidente di Confesercenti Reggio Calabria – Un percorso che mira a far crescere Reggio non solo come meta turistica, ma pure nell’ambito culturale e sociale. Solo conoscendo il nostro passato, riscoprendo le nostre tradizioni e riappropriandoci delle nostre memorie, anche quelle legate alla cucina e al cibo, possiamo dotarci degli strumenti che ci consentono di costruire un futuro forte e sostenibile per la nostra comunità. Nell’ambito di questa filosofia, di questa visione del territorio, Sapori & Saperi diviene un nuovo tassello che si inserisce in un contesto più ampio e articolato che vedrà nei prossimi mesi la messa a terra di ulteriori iniziative all’interno dell’ecosistema, non solo digitale, di ReggioCalabriaGuide.it”.

