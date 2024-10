A Reggio si svolgerà la presentazione del report “La Calabria, le Calabrie – Storie di illegalità, percorsi di impegno”

StrettoWeb

Giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 18.00 presso la sede di Libera Reggio Calabria si svolgerà la presentazione del report “La Calabria, le Calabrie – Storie di illegalità, percorsi di impegno”. Francesco Donnici, giornalista e dottorando in studi sulla criminalità organizzata (Unimi), e Giuseppe Borrello, referente regionale di Libera Calabria, ci accompagneranno nel racconto del dossier che ha come scopo quello di provare a raccontare le varie facce della Calabria, quella “nera” descritta nel ben film “Anime nere”, quella della magistratura testimoniata, tra gli altri, dai processi Gotha, Rinascita Scott ed Eureka e, soprattutto, quella coraggiosa, di una Calabria in movimento che è ancora poco “narrata”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento all’evento nazionale “Contromafie e Corruzione”, gli Stati generali dell’Antimafia, che quest’anno si svolgeranno al Vibo Valentia dal 18 al 20 ottobre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.