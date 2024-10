Reggio Calabria, “Amati Sempre”: il 4 novembre visite gratuite per la prevenzione dei tumori al seno | INFO

StrettoWeb

Una massiccia campagna di sensibilizzazione, prevenzione e cura del tumore al seno indirizzata alla popolazione femminile, quella che intende mettere in campo la Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli, con una serie di iniziative che toccherà le diverse province del territorio calabrese e che prenderà il via lunedì 4 novembre dalla città di Reggio Calabria.

Dalle ore 9 alle ore 15 infatti presso il piazzale stazione Lido del lungomare cittadino, verranno effettuate gratuitamente visite ed esami diagnostici, quali ad esempio mammografie, per la prevenzione dei tumori al seno, nell’ambito del programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile, “Carovana della prevenzione” attraverso due camper messi a disposizione da Komen Italia, un’organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori, eseguiti da personale dell’Azienda Sanitaria provinciale, diretta dalla dr.ssa Lucia Di Furia.

Durante la giornata, sarà inoltre possibile ritirare il materiale informativo necessario ad eseguire l’HPV Test in auto-prelievo. L’importante evento, denominato “Amati sempre – alla tua salute ci pensi tu”, oltre a godere della collaborazione dell’Asp di Reggio Calabria e della Komen Italia, è patrocinato dall’Intergruppo Parlamentare “Nuove frontiere terapeutiche nei tumori della mammella”, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Comune di Reggio Calabria. A supportare l’iniziativa anche i volontari della Croce Rossa Italiana – comitato di Reggio Calabria, con un’unità mobile che sarà presente in loco e l’Azienda Caffè Mauro SPA. Saranno inoltre presenti associazioni di pazienti oncologici per fornire supporto e informazioni all’utenza.

Per informazioni è disponibile l’indirizzo mail del Garante,garantesalute@consrc.it, mentre per le prenotazioni è necessario compilare il form al seguente link: https://komen.it/evento/reggio-calabria-4-novembre-2024/. I dettagli dell’iniziativa saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà in mattinata nella sala Trisolini del palazzo della Città Metropolitana, alla quale interverranno, oltre alla stessa Garante Stanganelli: la presidente dell’Intergruppo Parlamentare “Nuove Frontiere terapeutiche nei tumori della mammella”, la deputata Simona Loizzo; il sindaco della città, Giuseppe Falcomatà; il direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia; il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria, Sandro Giuffrida; la dr.ssa Alba Di Leone, della Komen Italia e lo Chief Operating Officer Board Member Caffè Mauro Spa, Valerio Chinè.

