Reggio Calabria e la “tragedia annunciata della psichiatria”

StrettoWeb

“La vicenda della psichiatria a Reggio assume i contorni dell’ennesima “tragedia” annunciata: il sistema pubblico-privato che aveva garantito un servizio indispensabile è stato messo a dura prova all’indomani della revisione regionale degli accreditamenti. A farne le spese, come sempre, i malati e le loro famiglie, costrette a viaggiare in lungo e in largo per la Calabria per andare a trovare i loro cari”. Questo il pensiero del presidente provinciale ONMIC Giuseppe Martorano.

ONMIC, da oltre 60 anni impegnato in attività socio-assistenziali ma anche nella difesa della dignità di quanti vivono un disagio fisico e morale, vuole lanciare un appello accorato alle istituzioni coinvolte affinché, nel rispetto della legalità, si individuino al più presto le soluzioni necessarie a garantire i diritti dei malati, delle loro famiglie e anche degli operatori del settore: “bisogna pensare prima di tutto a chi già soffre e trovare il modo di non causare ulteriori sofferenze”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.