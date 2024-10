StrettoWeb

E’ caos totale sul Lungomare Falcomatà a Reggio Calabria a causa dell’ordinanza del Comune che ha chiuso al traffico varie strade per via della demolizione dell’ex cinema Orchidea. Come si evince dalla foto in evidenzia, sulla via Marina Bassa c’è una fila interminabile di auto con numerosi bus che hanno registrato gravosi ritardi.

Insomma, l’ennesima circostanza complessa per i cittadini, i quali sono imbufaliti della situazione.

