Reggio Calabria, grande successo per l’inizio del 2° premio “Il teatro di Mimmo ed Angela”

Sabato 12 ottobre alle ore 20.18 è iniziato il 2° premio “Il teatro di Mimmo ed Angela” dedicato ai compianti Mimmo Raffa ed Angela Costantino. La manifestazione teatrale in vernacolo in memoria dei due fondatori e pilastri del Blu Sky cabaret è stata ideata dal Direttore Artistico della manifestazione Giuseppe De Gregorio artista reggino, ex professore universitario, nonché scenografo e presidente della suddetta Compagnia Teatrale in collaborazione con i ragazzi del suo gruppo.

Il premio giunto alla seconda edizione vedrà quest’anno undici compagnie esibirsi e sfidarsi tra il 12 ottobre ed il 30 novembre nel teatro San Bruno messo a disposizione da Mons. Angelo Casile che da anni ormai ha creato nella città un luogo di aggregazione culturale per la comunità reggina.

In una serata importante per il teatro reggino, ed in presenza di un altro evento importante in città, la risposta del pubblico è stata enorme. Fin dalle 19.30 il teatro ha iniziato a riempirsi in ogni fila ed in ogni posto di un pubblico festoso di poter tornare a godersi due ore settimanali di risate ed infatti all’inizio della commedia non è rimasta libera nessuna poltrona in platea.

I due presentatori del Blu Sky cabaret Cosimo Placanica e Caterina Borrello, hanno aperto la serata con i doverosi ringraziamenti a Monsignore Angelo Casile che rende possibile l’utilizzo del meraviglioso Teatro San Bruno; alla Fondazione Aurelia e Giuseppe Lamberti Castronuovo che ha voluto collaborare con il Blu Sky cabaret regalando alle scuole Reggine 10 biglietti a commedia per rendere positiva e concreta la diffusione del teatro in vernacolo anche tra i ragazzi. Un ringraziamento è stato fatto anche alla Preside del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” che ha accettato con grande piacere l’invito del Dottor Lamberti. Ringraziamenti anche alla famiglia Raffa e dopo aver spiegato l’idea dalla quale il Professore ed artista Pino De Gregorio ha disegnato l’opera che sarà consegnata alla Compagnia vincitrice e che verrà realizzata da Antonello D’Angeli artista della provincia reggina, i due conduttori, hanno presentato la prima Compagnia in gara, la Compagnia di Gallico Marina “Don Demetrio Sergi” che hanno portato in scena una commedia di Camillo Vittici dal titolo “Chi fazzu moru o non moru” lasciandogli il palco.

Fin da subito sono stati molto bravi gli attori della compagnia di Gallico a far scorrere molto velocemente la commedia che è stata molto apprezzata dalla platea che a fine serata hanno tributato i meritatissimi applausi a tutti i protagonisti.

A fine serata le due giurie sono state chiamate ad esprimere i voti che determineranno le due classifiche finali. La giuria autorevole composta da un presidente e 3 giudici hanno votato su Scenografia; Recitazione; Costumi; Regia. La giuria popolare invece composta dagli abbonati ha espresso un voto generale sulla commedia.

Al termine della serata i presentatori hanno voluto tributare un plauso alla professionalità di tutta la compagnia Don Demetrio Sergi che si è adoperata per portare in scena uno spettacolo brillante e ricco di grande ilarità e allegria particolarmente apprezzata dal pubblico presente ed hanno invitato tutti al prossimo spettacolo che si terrà sabato 19 ottobre alle ore 20.00 con la seconda Compagnia in gara, la QUINTA ESSENZA di Ortì che porterà in scena una fantastica opera di Eduardo Scarpetta dal titolo “I niputi du sinducu”. Per prenotarsi basta chiamare al 3285383349.

Gli organizzatori ringraziano tutte le compagnie che ci affiancheranno in questo Premio: Don Demetrio Sergi – Quinta Essenza – Piccola Compagnia Teatro Pellaro – Palcoscenico 91 – La Brigata Del Sorriso – San Paolo Alla Rotonda – Larts – Grangia – Compagnia Teatrale Angela Barbaro -Associazione Argos – Extra Oram. Continuerà ancora la campagna abbonamenti sia per il premio che per la rassegna. “Noi siamo pronti ad accogliervi per farvi divertire e passare in ottima compagnia tutta la prossima stagione. Per tutte le info contattateci al 3285383349 o sui social alla pagina Facebook – Instagram: bluskycabaret”, affermano gli organizzatori.

