Reggio Calabria, da Spazio Open il libro di Carlo Scalfaro: la condizione delle donne e la rincorsa verso l’emancipazione

StrettoWeb

Ospite d’eccezione a Reggio Calabria: presso la libreria “Spazio Open”, l’autore Carlo Scalfaro ha presentato ultimo testo, “Le Guance Rosse”, edito da Città del Sole Edizioni. Scalfaro, anche ex sindacalista e dirigente politico, ha voluto “assemblare una serie di storie diverse, di narrazioni, di confidenze appena accennate, che ho raccolto serbandole nella memoria, durante il mio peregrinare giovanile tra i paesi delle zone interne, nel ventre profondo di una Calabria che forse non esiste più o cova ancora sotto altre spoglie”, aveva detto parlando del libro.

Un libro che racconta la condizione femminile del passato, in un’epoca precedente alla voglia di emancipazione. A margine dell’evento, StrettoWeb ha raccolto le impressioni dell’autore. “L’idea di questo libro nasce dalla memoria, da esperienze che ho fatto in gioventù, quando avevo iniziato a occuparmi dei problemi delle donne. Quando si arriva a una certa età, come la mia, in cui il futuro è breve, si sente il bisogno di scrivere tutta una serie di notizie, confidenze, conoscenze, raccontando le esperienze delle zone interne della Calabria, difficili”, le sue parole.

Altro intervento ai nostri microfoni è quello di Aldo Libri, tra gli organizzatori dell’evento: “Carlo è un uomo di Calabria, un grande intellettuale e un autore di un libro delizioso, delicato, profondo sulla Calabria e sulla condizione femminile e sociale”. Per la responsabile di Spazio Open, Antonella Cuzzocrea, questo è “un libro di memorie, riguarda storie femminili e la rincorsa da parte delle donne verso l’emancipazione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.