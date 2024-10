Reggio Calabria: sit-in di protesta dei sindacati di Polizia SIULP-SIAP

StrettoWeb

“Si comunica che venerdì 4 ottobre p.v., dalle ore 09:00 alle ore 13:00, di fronte la Questura di Reggio Calabria, le segreterie provinciali del SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia) e del SIAP, effettueranno un sit-in di protesta a tutela dei diritti degli operatori di Polizia, alla presenza del Segretario Generale Nazionale SIULP, Felice Romano, e del Presidente nazionale SIAP, Francesco Tiani”. E’ quanto affermano in una nota il Segretario Generale Provinciale SIULP, dr. Giuseppe De Stefano e il Segretario Generale Provinciale SIAP, Antonino Gatto.

“Le basi della rivendicazione, che trovano scaturigine da una discutibile e per certi versi fallimentare politica nazionale sulla sicurezza negli anni, che ha prodotto una imbarazzante carenza di organico e una riduzione drastica delle risorse economiche per svolgere anche i più basilari servizi, sono oggi accentuate da una gestione approssimativa e non imparziale in questa realtà periferica, con scarsa predisposizione al confronto ed alla collaborazione, che ha portato a questa scelta forte e determinata, senza precedenti”.

“Nel corso dell’iniziativa, cui si prevede la partecipazione massiccia degli operatori di polizia, è previsto nello stesso luogo, alle ore 11:00 circa, un punto stampa con i Segretari Generali che illustreranno la grave situazione gestionale della provincia di Reggio Calabria”.

