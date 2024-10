Reggio Calabria, benessere educativo e scuola: ecco il seminario “Storia della pedagogia clinica”

StrettoWeb

Sabato 19 Ottobre 2024, alle ore 15.30, l’ANPEC Regione Calabria, con la collaborazione della Dirigente del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, Maria Rosa Monterosso, organizza il Seminario “STORIA DELLA PEDAGOGIA CLINICA”, che avrà luogo presso l’aula Socrates del Liceo “A. Volta”. L’evento sarà aperto a tutti coloro che sono interessati e che lavorano o agiscono nel campo educativo, genitori, ragazzi, docenti, dirigenti, educatori, assistenti che vogliano confrontarsi sui temi dell’emergenza educativa.

Un’opportunità speciale che prenderà l’avvio dalla presentazione del libro di Marta Mani , Pedagogista Clinico, che si occupa di una educazione rivolta alla persona per aiutarla nel fronteggiare diverse difficoltà e autrice del libro ““STORIA DELLA PEDAGOGIA CLINICA. Un’opera fondamentale che percorre l’evoluzione della Pedagogia Clinica, offrendo una panoramica delle teorie e delle metodologie che hanno sostenuto il campo dell’educazione. L’occasione rappresenterà l’opportunità di discutere con l’autrice e condividere esperienze e riflessioni sull’agire educativo, sulla Pedagogia Clinica come scienza e di come essa possa contribuire al benessere e allo sviluppo dei giovani e della Persona in generale.

L’evento sarà moderato dalla Dirigente Prof.ssa Maria Rosa Monterosso, prevedrà l’intervento dell’autrice, Prof.ssa Marta Mani, Pedagogista Clinico e Docente ISFAR, della Dott.ssa Francesca Cartellà, Pedagogista Clinico e Direttore ANPEC e SINPE Calabria, e del Prof. Guido Pesci, Presidente Nazionale ANPEC e SINPE e fondatore della Pedagogia Clinica.

Investire nel benessere educativo significa investire nel futuro degli studenti. Una scuola che promuove il benessere crea le basi per una società più sana, consapevole e inclusiva, capace di affrontare le sfide del mondo contemporaneo con resilienza e creatività.

