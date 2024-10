Reggio Calabria, scuola di Catona ancora nel caos. I genitori si riuniscono “aspettando la delibera…”

StrettoWeb

“Il Comitato dei Genitori della Scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri” di Catona si riunirà in assemblea alle 14.30 presso i locali dell’Associazione Nuova Solidarietà di Salice per tornare a fare il punto sulla situazione. Giunti alla fine della terza settimana di turni pomeridiani, stanchi per una logistica di difficile gestione e provati di fronte alla stanchezza di bambini che cominciano a perdere il senso dell’attività scolastica vissuta secondo ritmi normali, ci ritroviamo a fare i conti con l’inizio di una nuova settimana segnata da un’incognita. La mancata pubblicazione della delibera emessa dalla Giunta regionale in data 7 ottobre 2024, delibera di cui il Prefetto aveva tempestivamente dato informazione, ricevendo una delegazione di genitori del Comitato, apre una spinosa questione che merita di essere chiarita”. Lo afferma in una nota il Comitato dei Genitori della Scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri” di Catona.

“Da genitori continueremo a far sentire la nostra voce, il nostro rammarico, il nostro disappunto di fronte alla constatazione che i diritti essenziali dei cittadini occupano, nella graduatoria degli interessi di chi è preposto al governo degli stessi, un posto che non è quello atteso. La Calabria, fanalino di coda per la qualità degli edifici scolastici, la Calabria, in testa alle classifiche per tasso di emigrazione dei giovani, si segnala per essere regione amaramente sorda alle esigenze dei cittadini più fragili, più deboli, quelli che vanno formati con cura e con attenzione, il nostro Futuro”.

“Sabato 12 ottobre, alle 14.30 il Comitato dei Genitori della Scuola Media “D. Alighieri” di Catona si riunirà presso i locali dell’Associazione Nuova Solidarietà a Salice per fare il punto della situazione. Questo comunicato vale come invito aperto a tutte le istituzioni coinvolte, Regione, Comune e Città Metropolitana, vale come invito a presentarsi dinanzi a famiglie in difficoltà, a spiegare il motivo per cui quella delibera che avrebbe dovuto sbloccare lo stallo dell’affidamento dei locali dell’Ex Ciapi non è ancora esposta, e dunque non è”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.