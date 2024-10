Reggio Calabria, la Rete dei Comitati di quartiere incontra il Prefetto

StrettoWeb

Nella giornata di lunedì, 28 ottobre, in seguito alla richiesta dei rappresentanti del gruppo civico MITI UdS e della Rete dei Comitati di quartiere, SE il Prefetto di Reggio Calabria ha ricevuto una delegazione delle succitate formazioni sociali. “Oggetto dell’incontro richiesto è stato l’eccessivo ritardo da parte dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria nel concludere il procedimento avviato nell’aprile 2021 (oltre tre anni), con petizione popolare formulata in osservanza allo Statuto comunale e regolarmente vidimata dal segretario generale dell’Ente. La delegazione ha manifestato a SE il Prefetto il profondo disagio nel constatare che, nonostante gli impegni concordati, con persino un documento sottoscritto dal Sindaco in carica, ancora non si è concluso il procedimento per la modifica del regolamento comunale sugli istituti di partecipazione, includendo la previsione sui Comitati di quartiere ed il loro coinvolgimento nella programmazione e gestione delle risorse pubbliche”, è quanto c’è scritto in una nota.

“Si è riscontrato quindi un’ampia contraddizione tra le dichiarazioni favorevoli del Sindaco e dei componenti della 2 commissione consiliare e i comportamenti che impediscono nei fatti la conclusione del succitato procedimento. Si è rappresentato inoltre che da parte dei cittadini facenti parte della Rete dei Comitati vi è sempre stata la disponibilità alla collaborazione pertanto non si comprendono le cause dei periodici disimpegni da parte dei rappresentanti dell’amministrazione comunale. In seguito all’esposizione degli avvenimenti ed al termine di un articolato colloquio, SE il Prefetto ha manifestato la disponibilità a relazionarsi con il Sindaco per apprendere le motivazioni del succitato ritardo e le cause che impediscono di concludere il procedimento. Nel ringraziare SE il Prefetto per la disponibilità manifestata si è infine richiesto un aggiornamento dell’incontro entro un periodo di due settimane“, conclude la nota

