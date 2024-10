Reggio Calabria, i residenti di Contrada Livari: “abbandonati da 10 anni, appello all’amministrazione comunale”

StrettoWeb

Le condizioni in cui versa la zona di contrada Livari in località Torrente Menga a Reggio Calabria è davvero incredibile. Da tempo i residenti della zona chiedono interventi a chi di competenza per ripristinare il manto stradale totalmente dissestato e la rimozione dei cumuli di rifiuti presenti nella zona.

Un cittadino esasperato afferma ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: “ci troviamo in questa situazione da 10 anni, in tanti ci hanno fatto promesse ma nessuno è intervenuto. Ci avevano detto che presto sarebbero iniziati i lavori e niente è cambiato. Io chiedo al sindaco, al vicesindaco e al delegato Barreca se loro farebbero passare i proprio figli o le proprie famiglie in queste condizioni. Chiedo un intervento immediato perchè ad oggi nessuno è intervenuto”.

