Reggio Calabria, il Principe di Piemonte ospita l’incontro “Gifted: non solo questione di Geni”

Il 14 ottobre 2024, alle ore 17:00, avrà luogo, presso l’Aula Magna della scuola Primaria “Principe di Piemonte”, nell’ambito della rassegna “Pretesti e frammenti”, il primo appuntamento della rassegna dedicata ai “gifted”, ossia studenti con alto potenziale cognitivo. L’incontro, intitolato “Gifted: non solo questione di Geni“, sarà tenuto dalla Dott.ssa Sara Gasparini, Professore Associato presso l’Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro e Neurologa presso il G.O.M. di Reggio Calabria.

Durante l’incontro, la Dott.ssa Gasparini offrirà una panoramica approfondita sugli aspetti scientifici e pedagogici che caratterizzano l’educazione dei giovani con talento cognitivo superiore, sottolineando l’importanza di una corretta comprensione e gestione del loro potenziale. Sarà un’occasione unica per esplorare una tematica di crescente rilevanza nel mondo dell’istruzione e della ricerca scientifica, con l’obiettivo di fornire strumenti e conoscenze utili a docenti, genitori e professionisti del settore.

“L’Istituto Vitrioli Principe di Piemonte – Galilei Pascoli – afferma il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Morabito – nell’ambito del suo rinnovato impegno verso la divulgazione scientifica e la crescita educativa, è lieto di annunciare l’avvio della rassegna “Pretesti e frammenti”, un’iniziativa che segna un importante passo avanti nel panorama dei progetti culturali e formativi proposti dalla scuola.

Pretesti e frammenti – continua il Dirigente Scolastico – si configura come un progetto che punta a coinvolgere l’intera comunità, offrendo un’occasione privilegiata di confronto e approfondimento su temi di grande rilevanza sociale, culturale e formativa. In un periodo storico in cui la riflessione collettiva e il dibattito intellettuale risultano cruciali, la scuola intende promuovere uno spazio di dialogo aperto e costruttivo“. L’iniziativa è aperta a tutti, anche a genitori di bambini frequentanti altri istituti ed anche ai docenti che siano interessati.

