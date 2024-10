Reggio Calabria, Premio Nazionale Biesse Eccellenze del Territorio: tutti i premiati | NOMI

StrettoWeb

Giunge all’ottava edizione il Premio Nazionale Biesse Eccellenze del Territorio, la cerimonia martedì 15 ottobre ore 17.00 presso L’Accademia Gourmet di Reggio Calabria. Un riconoscimento importante a personalità che si sono distinte in ambito professionale a livello nazionale ed internazionale. “Un premio – afferma la Presidente Nazionale Biesse Bruna Siviglia – che vuole dare risalto alle belle personalità che danno lustro al Territorio nazionale anche per la loro umanità che fa sempre la differenza, un valore aggiunto imprescindibile per l’associazione Biesse, la centralità della persona e l’umanità sono alla base di tutto il nostro impegno”.

I premiati

Anche quest’anno nomi importanti e di altissimo profilo. Ecco i premiati.

Teresa Principato, Magistrato Antimafia, un pezzo di Storia del nostro Paese;

Olga Tarzia, Magistrato e Presidente del Tribunale di Messina;

Pietro Cozzupoli, Primario dell’unità di urologia e trapianto del rene del Gom;

Mario Smorto, medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Lino Morgante, Presidente della Ses Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia e Fondazione Bonino Pulejo;

Stefano Poeta, Agronomo e Presidente Nazionale Epap Cassa previdenziale;

Teresa Marafioti, Ricercatrice scientifica Prof. Ordinario di emapatologia all’università di Londra;

Francesca Cozzupoli, Direttore amministrativo Confindustria Reggio Calabria;

Gaetano Massara, arbitro a livello nazionale del campionato di calcio di serie A;

Antonino Cotrupi, per il volontariato volto noto della nostra città;

Premio giovani al regista reggino Claudio Quattrone.

Appuntamento dunque a martedì 15 ottobre alle ore 17.00 presso la splendida cornice dell’Accademia Gourmet di Reggio Calabria per la cerimonia di premiazione. Saranno presenti le autorità civili e militari. Nel corso della manifestazione saranno insigniti del titolo di Soci Onorari Biesse Teresa Principato e Lino Morgante.

