Reggio Calabria, tutto pronto per Pompieropoli a Cannavò | INFO

La Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve e l’ASD Scuola Calcio Ape Reggina, entrambe sotto la guida di don Giovanni Gattuso, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, “è lieta di annunciare l’evento Pompieropoli, che si terrà Domenica 27 ottobre presso il Cric San Nicola di Cannavò, dalle 15.30 alle 18.30. Questa iniziativa ludico-educativa è pensata per avvicinare i bambini al mondo della sicurezza e della gestione delle emergenze”.

Durante Pompieropoli, i partecipanti potranno affrontare percorsi interattivi che li guideranno nell’apprendimento di nozioni fondamentali di primo soccorso e dell’uso dei mezzi antincendio. Sotto la supervisione dei Vigili del Fuoco, i bambini vivranno esperienze immersive che stimoleranno il loro interesse e li aiuteranno a diventare cittadini più consapevoli e responsabili.

Le parole del Parroco Don Giovanni Gattuso

“L’evento – dichiara don Giovanni Gattuso – frutto di una sinergia e collaborazione con altri enti, rappresenta un’importante opportunità per educare i più giovani ai principi della sicurezza in modo divertente e coinvolgente. Invitiamo tutte le famiglie non solo quelle della nostra parrocchia a partecipare a questa giornata dedicata all’apprendimento e al divertimento”. L’iniziativa di Pompieropoli si colloca all’interno del progetto educativo “educare per crescere” portato avanti dalla comunità parrocchiale dei “tre campanili un solo cuore” che comprende i territori di Prumo, Riparo e Cannavò, periferie collinari di Reggio Calabria.

