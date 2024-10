Reggio Calabria, il Polo del Bergamotto incontra il Presidente della Camera di Commercio

StrettoWeb

Il Polo del Bergamotto di Reggio Calabria, con la partecipazione dei suoi rappresentanti, presidenti e vicepresidenti, si è recato alla Camera di Commercio di Reggio Calabria per un incontro istituzionale con il Presidente, dott. Antonino Tramontana. L’incontro ha offerto l’opportunità di esprimere profonda gratitudine per il costante impegno del Presidente Tramontana nella promozione del territorio reggino e, in particolare, per il supporto alla valorizzazione del bergamotto, una risorsa unica della nostra terra.

Le parole di Tramontana

Durante l’incontro, Tramontana ha sottolineato: “il bergamotto è una ricchezza distintiva per la nostra provincia. Grazie a iniziative come Bergarè, stiamo costruendo un ponte con altre eccellenze italiane, come la Mela del Trentino e i profumi di Firenze, da cui emergono nuove prospettive per il futuro sviluppo del nostro territorio”. Il confronto ha offerto spunti di grande ispirazione, confermando l’importanza degli scambi interregionali per favorire l’innovazione e la crescita.

Le parole di Falcomatà

Anche il Sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà, ha riconosciuto il valore di Bergarè, dichiarando: “Bergarè ha saputo entrare nel cuore della città, diventando un evento chiave anche per la destagionalizzazione turistica e culturale”.

Il Polo del Bergamotto, con istituzioni prestigiose come l’Accademia Internazionale del Bergamotto, il Museo del Bergamotto e la Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria, prosegue il suo cammino, crescendo e innovando, grazie alla visione condivisa con la Camera di Commercio: “le nostre associazioni sono pronte a rafforzare la collaborazione con la Camera di Commercio per continuare a valorizzare e promuovere il bergamotto, a beneficio dell’intero territorio. Insieme, possiamo continuare a innovare e mantenere vive le tradizioni legate a questo straordinario frutto, icona di Reggio Calabria”.

