Reggio Calabria, la Piccola Compagnia del teatro di Pellaro è andata in scena all’interno del 2° premio “Il teatro di Mimmo ed Angela”

Sabato 26 ottobre la Piccola Compagnia del teatro di Pellaro è andata in scena all’interno del 2° premio “Il teatro di Mimmo ed Angela” dedicato ai compianti Mimmo Raffa ed Angela Costantino con la commedia dell’autrice reggina Maria Pia Battaglia “A finestra”.

L’emozione, prima della commedia, era ben visibile negli attori della compagnia e nel loro Presidente Giuseppe Minniti che con Mimmo Raffa ha condiviso più di un decennio di Rassegne teatrali ma all’apertura del sipario gli stessi si sono sciolti ed hanno portato in scena una meravigliosa performance gradita dal numerosissimo pubblico che anche in questa occasione ha riempito lo splendido teatro San Bruno.

La presenza di un foltissimo pubblico, in una serata ricca di eventi in città, rende ancora più merito alle compagnie teatrali che si stanno spendendo per riuscire assieme ai ragazzi del Blu Sky cabaret ed a Mons. Angelo Casile a far rivivere le sensazioni positive che il vernacolo riesce a dare.

La serata è stata aperta dai due presentatori del Blu Sky cabaret Caterina Borrello e Cosimo Placanica, che questa volta hanno voluto rendere omaggio al grande poeta reggino Pepè Ginestra recitando e commentando sua poesia. I due dopo aver ringraziato la Fondazione Aurelia e Giuseppe Lamberti Castronuovo che come ogni settimana ha regalato ad una scuola Reggina 10 biglietti per rendere positiva e concreta la diffusione del teatro in vernacolo anche tra i ragazzi, hanno lasciato il palco alla Piccola Compagnia del teatro di Pellaro.

Brillante e coinvolgente la prova dei ragazzi di Pellaro che sono riusciti a coinvolgere il pubblico con continue battute brillanti ed un uso del vernacolo molto curato; bravissimi anche nella recitazione espressiva che ha strappato spesso risate e applausi.

Al termine della serata i presentatori hanno voluto tributare un plauso alla competenza della Piccola Compagnia del teatro di Pellaro che si è adoperata per portare in scena uno spettacolo leggero e ricco di grande comicità e brio particolarmente apprezzata dal pubblico presente ed hanno invitato tutti al prossimo week end nel quale ci saranno due spettacoli consecutivi.

Sabato 2 novembre alle ore 20.00 la quarta Compagnia in gara, la Compagnia Palcoscenico 91 di Melito Porto Salvo con “Non ci criu ma mi schiantu” dove se ne vedranno delle belle e domenica 3 novembre alle ore 20.00 con la Brigata del Sorriso che interpreterà “U cortili da paci” ultima commedia recitata dalla compianta Angela Costantino.

Si ringraziano tutte le compagnie che ci affiancheranno in questo Premio: DON DEMETRIO SERGI – QUINTA ESSENZA – PICCOLA COMPAGNIA TEATRO PELLARO – PALCOSCENICO 91 – LA BRIGATA DEL SORRISO – SAN PAOLO ALLA ROTONDA – LARTS – GRANGIA – COMPAGNIA TEATRALE ANGELA BARBARO -ASSOCIAZIONE ARGOS – EXTRA ORAM

Continuerà ancora la campagna abbonamenti sia per il premio che per la rassegna. Noi siamo pronti ad accogliervi per farvi divertire e passare in ottima compagnia tutta la prossima stagione. Per tutte le info contattateci al 3285383349 o sui social alla pagina Facebook – Instagram: bluskycabaret.

