Reggio Calabria, il nuovo progetto dell’ASD Poseidon per i diabetici | INFO e DETTAGLI

Un nuovo progetto dedicato all’attività fisica dei diabetici. L’ASD Poseidon di Reggio Calabria, da sempre vicina ai più fragili, ha organizzato, grazie anche alla collaborazione con nutrizionisti, atleti e professionisti del settore, una serie di incontri, lezioni, cene sociali e il concorso “10 mila biglietti per 10 mila premi” per sensibilizzare la comunità sul diabete in una logica di ascolto reciproco e collaborazione.

“Con questa iniziativa, vogliamo migliorare le condizioni fisiologiche delle persone affette da diabete attraverso la pratica costante dell’attività sportiva – afferma il titolare dell’Asd Poseidon Club ed organizzatore dell’evento – Abbiamo pensato a soggetti affetti da tale patologia, adulti, adolescenti, bambini e, soprattutto per quest’ultimi, è indispensabile far perseguire un nuovo stile di vita che incorpori la pratica dell’esercizio fisico nella routine quotidiana. Attraverso un confronto diretto, esperti del settore offriranno ai partecipanti una panoramica completa delle ultime scoperte e approcci innovativi”.

L’organizzatore precisa anche che “potranno prendere parte gratuitamente all’iniziativa, 100 persone affette da diabete grazie al supporto di una raccolta fondi, donazioni e sponsorizzazioni di esercizi commerciali della città. I soggetti diabetici possono iniziare da subito a candidarsi per frequentare il centro sportivo”. L’evento, quindi, aperto a tutti, mira a condividere conoscenze, esperienze e speranze per accelerare il percorso verso la cura definitiva del diabete.

