Reggio Calabria, la nuova piazza De Nava prende forma: accese le luci e attivate le fontane | FOTO

Ci siamo quasi. Il progetto, particolarmente controverso nel dibattito pubblico cittadino, della nuova piazza De Nava ha preso forma e i lavori sono quasi finiti. L’apertura al pubblico e l’inaugurazione del nuovo spazio che fa da contorno al Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia che custodisce i Bronzi di Riace è ormai sempre più vicina.

Infatti, come possiamo osservare nelle immagini della fotogallery scorrevole in alto, questa sera sono state accese le luci e attivate le fontane per la prima volta.

