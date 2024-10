Reggio Calabria, Neri a StrettoWeb: “poca trasparenza dell’amministrazione comunale sul Festival Cilea” | INTERVISTA

StrettoWeb

Dopo le vicende che hanno riguardato la delibera di Ferragosto, nella seduta odierna della commissione controllo e garanzia del comune di Reggio Calabria, presieduta da Massimo Ripepi, il consigliere di della Lega, Armando Neri. ha puntato i riflettori su di una serie di “stranezze” legate all’organizzazione del “Cilea Liric & Classic Music Festival”.Da evidenziare che la seduta si è aperta con alcune polemiche a causa dell’assenza del sindaco Falcomatà, del delegato Latella e della dirigente Loredana Pace.

Ai microfoni di StrettoWeb, l’ex vicensindaco, afferma: “da mettere in risalto che l’importo dell’affidamento diretto, che ammonta a 139.999 euro, è appena un euro al di sotto della soglia comunitaria di 140.000 euro. Perché l’intera somma è stata data ad un’unica associazione? Vorremmo sapere quante istanze sono state presentate. Come è possibile che gli eventi in programma ci siano stati prima della determinazione ufficiale? C’è poca trasparenza da parte dell’amministrazione comunale”.

