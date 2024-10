Reggio Calabria: messa per il XIX Anniversario della Dedicazione della Cappella Maggiore del Seminario Arcivescovile Pio XI

StrettoWeb

Sabato 26 ottobre u.s., presso la Cappella Maggiore del Seminario Arcivescovile di Reggio Calabria, la comunità del Pio XI ha vissuto un’importante ricorrenza. La Santa Messa celebrata in occasione del XIX anniversario dalla dedicazione della Cappella San Paolo, ha infatti rappresentato un momento significativo di Chiesa e spiritualità.

Questo evento, carico di memoria e profezia, non ha solo celebrato la storia della Cappella, ma anche il futuro della Chiesa Reggina che, in questo luogo, continua a formare i futuri sacerdoti. Durante la celebrazione eucaristica, presieduta dal Rettore Don Simone Vittorio Gatto, i quattro futuri diaconi hanno prestato il loro giuramento, così come richiesto dal Codice di Diritto Canonico, compiendo un passo fondamentale nel cammino verso il sacerdozio. Questo momento solenne ha evidenziato l’importanza della vocazione e dell’impegno verso la comunità cristiana che, i futuri diaconi, andranno a servire.

La Cappella non è solo un luogo di culto, ma un simbolo di unità e trasformazione spirituale. La sua dedicazione, avvenuta diciannove anni fa, ha segnato l’inizio di una nuova era per il Seminario, diventando un centro di formazione e crescita per i futuri sacerdoti e per i tanti laici, soprattutto giovani, che qui hanno cercato e incontrato il Signore.

La celebrazione della Santa Messa ha, quindi, significato l’opportunità per tutti i partecipanti di rinnovare la loro fede nel Signore, l’affetto verso il Seminario e l’impegno verso la missione della Chiesa.

Questo anniversario, così come evidenziato dalle parole rivolte all’assemblea, celebra l’impegno di tutti noi a guardare al futuro della Chiesa locale, impegnata nella missione di formare i propri sacerdoti, mantenendo viva la fiamma della fede, della speranza e della carità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.