Un maxi tamponamento si è verificato pochi minuti fa all’interno della galleria di Spirito Santo, sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, in direzione nord. Ben sette le auto coinvolte nell’incidente, come possiamo vedere nel video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

Sul posto è appena giunta un’ambulanza per soccorrere i feriti.

