Reggio Calabria, iniziativa di grande valore sociale con l’emporio della solidarietà “Genezareth un Riparo per la crisi” | INTERVISTE

L’emporio della solidarietà “Genezareth un Riparo per la crisi” è promosso dalla Caritas Diocesana di Reggio Calabria. E’ nato per accogliere ed ascoltare le persone in difficoltà, ridare dignità alle persone in difficoltà sostenendole, rendere autonome e consapevoli le scelte d’acquisto, ridurre lo spreco alimentare, sensibilizzare ad un consumo responsabile e solidale.

I servizi dell’emporio sono riservati ai nuclei familiari, italiani e stranieri, con presenza di minori residenti e domiciliati nel Comune e comunque nell’ambito della Diocesi Reggio Calabria – Bova che versino in condizione di reale difficoltà e disagio familiare, lavorativo, economico o sociale

