Reggio Calabria: ingresso gratuito al Museo dei Bronzi, doppio appuntamento nei primi giorni di Novembre

Il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria propone nei primi giorni di novembre un doppio appuntamento per effettuare una visita gratuita all’interno degli spazi museali. Domenica 3 novembre 2024, torna il consueto appuntamento #Domenicalmuseo, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei musei e nei parchi archeologici statali.

Un’occasione per ammirare e percorrere il ricco e articolato percorso del MArRC, passando per la visita nella sala dei magnifici Bronzi di Riace e di Porticello e concludendo con la visita della mostra temporanea “Gli Dei ritornano. I bronzi di San Casciano” che porta a Reggio Calabria le grandi scoperte del santuario etrusco e romano fino al 12 gennaio 2025. Una opportunità di visita che si ripete anche lunedì 4 novembre 2024, in occasione della celebrazione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Lunedì è prevista infatti un’apertura straordinaria gratuita del museo, che sarà aperto dalle 9:00 alle 20:00 con ultimo ingresso alle 19:30.

Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura consultabili online, con possibilità di prenotazione per singoli e gruppi. Prenotazioni, servizi aggiuntivi e biglietteria sono gestiti da Coopculture.

Per prenotare la visita: 0639967600 (attivo lun-dom 9-18), per info e prenotazioni settore Didattica/Scuole: 0639967600 e edu@coopculture.it; per prenotazioni Gruppi: 06 39967600 e tour@coopculture.it. Tutte le info su www.museoarcheologicoreggiocalabria.it

