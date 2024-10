Reggio Calabria, incendiata l’automobile del sindaco di Santo Stefano Francesco Malara

StrettoWeb

Un grave episodio scuote la città di Reggio Calabria: la scorsa notte, in pieno centro, ha bruciato l’automobile del sindaco di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara. La notizia, che rimbalza in queste ore, crea grande dispiacere per un così brutto episodio che coinvolge un primo cittadino di un importante comune confinante con la città che vive e lavora a Reggio.

L’incendio si è verificato in via XXIV Maggio, nel centro storico, un’importante arteria che attraversa il corso Garibaldi e arriva sul Lungomare, proprio nei pressi dell’abitazione del primo cittadino stefanita. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti delle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica ed accertare se si sia trattato, come appare molto probabile visti i numerosi precedenti della città e l’incarico pubblico rivestito dalla vittima, di un atto doloso.

