Reggio Calabria, grossa perdita idrica sul lungomare: strada chiusa e traffico bloccato in tutto il centro

Una grossa perdita d’acqua ha interessato questo pomeriggio il centro storico di Reggio Calabria e precisamente il primo tratto della via Marina, sul Viale Zerbi carreggiata nord. La perdita ha invaso completamente la strada aprendo una crepa molto pericolosa sull’asfalto. Immediatamente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno chiuso il tratto interessato da Piazza Indipendenza verso nord, deviando il traffico dal Largo Colombo verso via Tripepi. Questa chiusura ha determinato un’enorme ingorgo in tutto il centro storico.

