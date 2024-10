Università Mediterranea, inaugurato il Bosco Urbano: nuova area verde per i cittadini di Reggio Calabria | FOTO

StrettoWeb

Continuano le attività programmate dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria per la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori, evento promosso dalla Commissione Europea con la finalità di rendere la scienza e il mondo che ruota intorno a essa più vicina ai cittadini. Proprio i cittadini di Reggio Calabria sono i principali destinatari del progetto Riforest@agraria. Nella zona collinare sulla quale sorge il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è stato inaugurato un Bosco Urbano.

Si tratta di una zona verde, realizzata nell’ottica della riqualificazione ecologica e paesaggistica di aree marginali, tenendo conto delle priorità e delle tipologie di intervento già individuate e programmate dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Si tratta di un battesimo, poichè l’intervento interessa un’area di più di 4 ettari con oltre 4000 piante, tra alberi e arbusti, appartenenti a 20 specie diverse della flora mediterranea, ancora giovani: il risultato finito si vedrà tra diversi anni. Il Bosco Urbano di Reggio Calabria è stato realizzato usufruendo dei fondi del “Decreto Clima“.

Un anno dopo il grave incendio

Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, intervistato ai microfoni di StrettoWeb, ha voluto ricordare come a un anno dalla grave situazione legata agli incendi che avevano colpito la zona, il territorio ‘rifiorisce’ (è il caso di dirlo) dando vita a una nuova area verde.

L’importanza del Bosco Urbano per Reggio Calabria

Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria, prima del taglio del nastro che ha inaugurato l’apertura del Bosco Urbano, si è soffermato a sottolineare l’importanza che la nuova area verde avrà per il territorio reggino costituendo un nuovo e importante servizio per il futuro della città.

Il progetto Riforest@agraria

Seppur appena nato, il Bosco Urbano ha l’obiettivo di diventare un’area verde fondamentale per la città e per i cittadini di Reggio Calabria e servirà inoltre a connettere altre aree verdi prospicenti come la ZSC “Collina di Pentimele”. Marco Poiana, Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea ha spiegato la nascita del progetto Riforest@agraria ai nostri microfoni.

Il colonnello Nisceo: “Bosco Urbano presidio di legalità”

Il colonnello Giovanni Nisceo, comandante dei Carabinieri del corpo Forestale per la Regione Calabria, ha evidenziato, ai microfoni di StrettoWeb, l’importanza del Bosco Urbano come presidio di legalità e promotore di cittadinanza attiva. Discussione che è poi sfociata sulla situazione del verde in Calabria, in particolar modo dopo l’estate appena trascorsa e l’emergenza incendi.

