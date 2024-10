Reggio Calabria, situazione insostenibile tra San Salvatore e Cardeto tra mancanza di acqua e allagamenti | VIDEO

StrettoWeb

Situazione di abbandono insostenibile per i territori di San Salvatore e Cardeto nel comune di Reggio Calabria. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, un cittadino afferma: “siamo completamente emarginati. Per la terza volta, a causa del maltempo, abbiamo avuto allagamenti. Tra l’altro siamo senza acqua da 20 giorni, non si può andare avanti così”.

Un ristoratore di Cardeto racconta: “a causa di una frana lungo la strada che porta qui, abbiamo avuto tante disdette, serve una maggiore manutenzione, è tutto troppo critico”.

