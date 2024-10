Reggio Calabria, consegna del Premio “Girolamo Tripodi” all’Istituto “Boccioni-Fermi”

StrettoWeb

Continua l’attività della Fondazione Girolamo Tripodi, con particolare riferimento alle giovani generazioni. Dopo la consegna del premio all’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona (RC), Giovedì 10 ottobre si proseguirà con la consegna del Premio di Studio “Girolamo Tripodi” all’Istituto Istruzione Superiore “Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria. Prosegue, quindi, l’attività della Fondazione Girolamo Tripodi con particolare riferimento alle giovani generazioni, mediante l’istituzione di borse di studio e di premi a favore di giovani studenti, segnatamente di quelli meritevoli e bisognosi.

La Fondazione è stata creata proprio per trasmettere ai giovani una storia che, altrimenti, non sarebbe stata conosciuta. In tal senso la figura di Girolamo Tripodi, rappresenta l’espressione di una storia collettiva della nostra regione e del meridione dopo i drammi della seconda guerra mondiale. Milioni di persone sono uscite dalla miseria, dalla povertà, dalla fame con le loro lotte e le loro battaglie che hanno combattuto per il riscatto e la giustizia sociale. E’ la conoscenza di questa storia che vogliamo trasmettere ai giovani proprio perché riteniamo che il futuro si costruisce partendo da salde e solide radici.

Con questo premio, andiamo avanti nella scelta strategica della Fondazione che punta ad investire sui giovani, sui nostri ragazzi, su questa risorsa straordinaria della nostra terra che molto spesso non è affatto considerata per il valore che rappresenta. Il nostro obiettivo è lavorare contro la desertificazione del territorio, tentando di dare un contributo per rovesciare questa tendenza infausta.

Sempre schierato accanto agli ultimi, è stato protagonista di una lunga serie di battaglie al fianco dei “senza voce”, dei braccianti, delle gelsominaie, delle raccoglitrici di olive, ai quali ha conferito dignità e speranza per la costruzione di una società improntata all’emancipazione e alla giustizia sociale.

Con l’organizzazione di questo Bando di Concorso e l’istituzione dei Premi di Studio “Girolamo Tripodi”, destinati agli studenti calabresi, la Fondazione intende mantenere viva la memoria di una storia collettiva che non va dispersa e che ha rappresentato la prima e finora unica stagione di riscatto delle classi umili e diseredate della Calabria e del Mezzogiorno.

Il calendario delle premiazioni proseguirà giovedì 10 ottobre ed interesserà l’Istituto d’Istruzione Superiore “Boccioni – Fermi” di Reggio Calabria, dove avverrà la premiazione del più meritevole e bisognoso diplomato dell’anno scolastico 2023/2024.

La premiazione, concordata in collaborazione con la Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Maria Cama, a cui la Fondazione rivolge un sentito ringraziamento, si svolgerà secondo il seguente programma:

Istituto Istruzione Superiore “Boccioni – Fermi” di Reggio Calabria, presso Istituto “E. Fermi” Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, con cerimonia di premiazione Giovedì 10 ottobre a cominciare dalle ore 10,00.

Nel corso della cerimonia lo Storico prof. Pasquale Amato svolgerà una Lectio magistralis sul tema” Viaggio nelle radici della polis Rhegion”. Tenere viva la memoria costituisce una necessità fondamentale per costruire il presente e progettare il futuro. Con questo spirito è stata pensata e promossa questa iniziativa che, incarnando pienamente la tensione ideale e la concezione politica di Girolamo Tripodi, punta a dare un piccolo sostegno ai giovani studenti degli istituti scolastici reggini che rappresentano la nostra speranza per un futuro migliore.

