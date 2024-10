Reggio Calabria: volano gli stracci in Commissione sul “Mediterranean Life”. Falduto: “trattati da ciarlatani”. E Versace minaccia querela

StrettoWeb

Volano letteralmente gli stracci nella commissione controllo e garanzia, presieduta dal presidente Massimo Ripepi, che aveva come tema principale l’annosa questione del “Mediterranean Life”, progetto super moderno dell’imprenditore Pino Falduto, già assessore di Reggio Calabria. In premessa, Ripepi ribadisce: “come più volte ho detto, il Mediterranean Life è un’opera fondamentale per la città che darebbe sviluppo e tanti posti di lavoro. Evidenzio che già il consiglio comunale, con una delibera votata da maggioranza ed opposizione, aveva dato parere positivo al progetto. Chiedo, a questo punto, e dopo tanti anni di inerzia, a che punto siamo e perchè Falduto non è stato mai convocato”, sottolinea Ripepi.

Malara: “è tutto fermo”

L’Assessore Paolo Malara è chiaro e schietto: “c’è un blocco totale sul Mediterranean Life. Gli enti preposti a dare risposte non sono stati in grado di darle. Cosa serve? Servono integrazioni, lo studio di fattibilità, in sostanza è un progetto non maturo. Sono pronto a discutere con Falduto per trovare soluzioni ma serve la disponibilità, eventualmente, a modificare il progetto rispetto ai piani futuri della città da un punto di vista urbanistico ed ambientale”.

Botta e risposta tra Versace e Falduto

Il vicesindaco della città metropolitana, Carmelo Versace, nel suo breve intervento, interrotto a più riprese da Pino Falduto, afferma: “l’assessore ha risposto con carte alla mano, la verità è che non c’è nessun parere positivo degli enti“. L’imprenditore risponde a muso duro: “Versace dice fesserie, si guardi i documenti”. A questo punto il vicesindaco minaccia querela e, per protesta, i consiglieri Burrone e Castorina abbandonano la riunione. Successivamente Falduto si scuserà.

Falduto: “non siamo ciarlatani”

Pino Falduto, dopo che è ritornata la calma in commissione, spiega: “anni fa siamo stati convocati dall’ex assessore Muraca. In quella sede abbiamo incontrato sindaco e tecnici ed abbiamo ricevuto i complimenti per il progetto”. “Negli successivi, al di là della delibera positiva del consiglio comunale, siamo stati ignorati. Falcomatà non ci può trattare come ciarlatani. Chiediamo che l’amministrazione ci convochi e ci dica che non sarà al nostro fianco”, spiega Falduto.

Gli altri interventi

Per il consigliere Angela Marcianò “è evidente un’inerzia dell’amministrazione comunale sul progetto di Falduto. L’imprenditore non può spendere ancora soldi per fare integrazioni senza la certezza che le istituzioni proseguano il percorso”.

Il consigliere Armando Neri ringrazia l’assessore Malara della presenza: “ci ha aiutato a riprendere il filo di un tema importante per la nostra città. Pino Fladuto è una persona che ama Reggio e va sostenuto”. Per il capogruppo di Forza Italia, Federico Milia “c’è un chiaro ostruzionismo dell’amministrazione comunale ed è per questo che l’iter è fermo”.

