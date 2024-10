Investitura dell’Ordine Costantiniano, la principessa Beatrice di Borbone: “amo Reggio Calabria” | FOTO

StrettoWeb

Si è svolta quest’oggi, sabato 12 ottobre, presso la Basilica Cattedrale Metropolitana di Maria Santissima Assunta in Cielo di Reggio Calabria, la Solenne Investitura dei nuovi Cavalieri e delle Dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio della Delegazione Calabria.

È la prima volta che la città di Reggio Calabria ospita una Solenne Investituttra dell’Ordine Costantiniano. La Delegazione Calabria è attiva sul territorio regionale ormai da diversi anni con iniziative benefiche rivolte alle famiglie meno abbienti.

Presente a Reggio Calabria S.A.R la Principessa Beatrice di Borbone che ai microfoni di StrettoWeb ha dichiarato: “non è la mia prima visita a Reggio Calabria, amo questa città, sono venuta qui spesso. Sono felice di vedere che abbiamo nuovi cavalieri, è una giornata commovente per me. Siamo stati in città e Bagnara, è stato bello, stupendo, non conoscevo questa meraviglia“.

