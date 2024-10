Reggio Calabria, centri di mobilità: “1 milione di euro di investimenti per l’area grecanica”

StrettoWeb

“Riteniamo da sempre che la città Metropolitana di Reggio Calabria possa essere un valore aggiunto per l’intera regione e rilanciamo sulla necessità di connettere e potenziare tutti i comuni che la compongono tra loro per rilanciare le caratteristiche di ogni singolo comune e di ciò che li caratterizza”. Queste le dichiarazioni di Filippo Burrone, Antonino Castorina e del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, componenti del gruppo R.E.D.

“All’interno della strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), sostenendo un programma che, in collaborazione con la Commissione Europea, mira a rilanciare le aree meno servite del Paese ed un investimento di 1 milione di euro, il progetto voluto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria sui centri di mobilità punta a migliorare le infrastrutture essenziali per garantire un accesso agevolato ai servizi pubblici, promuovendo una maggiore attrattività dell’area e rispondendo ai bisogni delle comunità locali”.

“L’intervento – spiega il Vice Sindaco della città Metropolitana di Reggio Calabria che ha seguito l’iter – prevede la creazione di un Centro di Mobilità di 1° livello e di più Centri di 2° livello, strutture essenziali per rafforzare il sistema di trasporto nell’Area Grecanica. Queste infrastrutture – conclude Versace – offriranno ai residenti mezzi moderni e una rete più efficiente di collegamenti, favorendo una mobilità più integrata e accessibile. Come gruppo politico R.E.D. – concludono Burrone, Castorina e Versace – proseguiremo il nostro percorso in ogni comune della città Metropolitana offrendo proposte e risposte concrete alle criticità che oggi esistono e nell’esigenza di concretizzare e rendere fruibili tutti gli investimenti già messi in cantiere dai vari livelli istituzionali”.

