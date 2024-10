Reggio Calabria, a Cardeto tutto pronto per la Sagra della Castagna

StrettoWeb

Il Comune di Cardeto, guidato dal sindaco Daniela Artuso, è lieto di annunciare la XXIV Edizione della Sagra della Castagna, che si terrà domenica 27 ottobre 2024. L’evento, una celebrazione delle tradizioni locali e dei sapori autentici del territorio, offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva tra enogastronomia, cultura, musica e creatività. La manifestazione si svolgerà nelle vie del paese e proporrà numerose attività per tutte le età, dalle degustazioni di prodotti tipici, all’artigianato, alle esibizioni folkloristiche, fino a laboratori creativi per i più piccoli.

Il programma dell’evento prevede: la Passeggiata Enogastronomica: Un percorso gustativo tra le stradine di Cardeto, con la possibilità di assaporare specialità locali come panini con salsiccia, frittelle, formaggi, ricotta fresca, frittole, carne di capra, arrosticini e dolci tradizionali. E, ancora, visite guidate alla scoperta della storia, dei costumi e delle tradizioni popolari del territorio.

E, poi, un Laboratorio creativo per bambini nel quale i più piccoli potranno partecipare alla creazione di piccoli oggetti artigianali a tema castagna, con l’uso di materiali semplici e naturali. Gruppi locali, come gli zampognari di Cardeto e il gruppo folk Aspromunti, animeranno le strade del paese con spettacoli musicali. Sarà possibile effettuare una visita all’Albergo diffuso. E’ questa un’opportunità unica per esplorare l’innovativo modello di ospitalità locale, che prevede l’uso di case tradizionali come camere di hotel diffuse nel borgo.

Saranno, inoltre, aperti al pubblico: il Museo della Musica Antica “Palazzo Margiotta”, che ospiterà una collettiva di artisti locali; il MiMus, dedicato agli strumenti musicali tradizionali e moderni; il Museo delle Tradizioni Religiose e Contadine, con esposizioni che raccontano la cultura rurale e religiosa del territorio.

Questi gli orari: I musei saranno visitabili dalle 10:00 alle 22:00, mentre gli stand gastronomici e le attività inizieranno alle 16:00.

Sarà attivo un servizio navetta gratuito dalle 16:00 alle 24:00, con partenze dai parcheggi Bivio S. Salvatore – Mosorrofa e Cataforio – Sorical fino a Cardeto.

L’evento è organizzato dal Comune di Cardeto, grazie al supporto del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

