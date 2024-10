Reggio Calabria, l’Assessore Costantino: “buona risposta del Comune al maltempo”

StrettoWeb

“Una giornata difficile, che però ha messo in evidenza una buona risposta della macchina amministrativa e del comparto tecnico del Comune. Nonostante la pioggia incessante e di forte intensità che ha colpito il territorio comunale per tutta la notte ed un’intera mattinata, sia in centro che in periferia, nella stragrande maggioranza dei casi i disagi sono stati attenuati o addirittura annullati. Nello specifico in alcuni luoghi dove in passato piogge della stessa intensità e durata anche minore facevano registrare veri e propri allagamenti, oggi la situazione è sensibilmente migliorata dopo gli interventi di mitigazione effettuati. Si veda ad esempio il piazzale della Pace, nei pressi della curva sud dello Stadio Granillo, oppure il sottopasso della Statale 106 ionica in corrispondenza dello svincolo di San Leo – Mortara“. E’ quanto afferma in una nota l’Assessore ai Lavori Pubblici Franco Costantino.

“Castore ha lavorato senza sosta”

“Anche i disagi alla circolazione veicolare sono stati sommariamente contenuti – ha affermato Costantino – i piccoli eventi franosi, concentrati principalmente nelle aree collinari, sono stati già quasi tutti ripristinati, il materiale quasi completamente rimosso ed altro è tutt’ora in corso di rimozione, con interventi delle squadre delle società in house. La società comunale Castore ha lavorato senza sostanza, di giorno e di notte, in situazioni spesso anche problematiche. Sono stati disposti interventi con procedure di somma urgenza. Gli uffici comunali competenti restano impegnati per una programmazione che aumenti l’efficienza delle reti e dei canali di scolo, in un periodo in cui gli effetti delle precipitazioni anomale collegati ai cambiamenti climatici si manifestano sempre con maggiore intensità”.

“Eventi straordinari”

“Le immagini di ciò che sta accadendo in altre città di ogni parte del Paese danno la misura della straordinarietà degli eventi e dovrebbero indirizzare diversamente gli attacchi, anche personali, rivolti nei confronti di chi prova con abnegazione a contenere i disagi dei cittadini, a cominciare dal consigliere delegato Franco Barreca che si è prodigato personalmente e con il prezioso supporto dei tecnici, senza risparmio di energie, per sopperire in maniera pronta a tutte le emergenze riscontratesi“, conclude Costantino.

