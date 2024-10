Reggio Calabria, l’ASP chiude “annosa vicenda conferimento incarichi”. Il plauso: “premiato il merito”

StrettoWeb

“Con la delibera 750 del 26-09-2024 l’A.S.P. di Reggio Calabria ha posto fine alla annosa, quanto lunga, vicenda del conferimento degli incarichi per la dirigenza medica e sanitaria. Tutto è perfettibile, migliorabile, soprattutto alla luce dei ritardi accumulati durante gli anni del commissariamento, ma va dato atto che questo è un punto nodale del quale, anche grazie all’azione collaborativa e di supporto delle forze sindacali in campo, bisogna prendere atto e dal quale ripartire con ancora più slancio”.

“L’ANAAO pertanto plaude ad un momento importante per il lavoro svolto dal management aziendale e si ripropone, ancora con più slancio, di collaborare e indirizzare le attività aziendali nell’ottica della proficua collaborazione e nel rispetto dei ruoli ricoperti”. E’ quanto si legge in una nota del segretario aziendale ANAAO/ASSOMED, Dott. Francesco Mannarino.

Il commento di Domenico Giannetta (FI)

“Premiato il merito”. Commenta così il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI) il conferimento degli incarichi per la dirigenza medica e sanitaria da parte dell’Asp di Reggio Calabria. “L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha posto fine a una vicenda che si protraeva da anni e anni. Un’azione di responsabilità del Direttore Generale dell’Asp Lucia Di Furia – dichiara il consigliere – improntata ai principi della meritocrazia, che valorizza le professioni mediche e sanitarie. E che interviene, significativamente, in un momento in cui si discute su come fronteggiare l’escalation di rabbia che spesso sconfina nell’attacco frontale a chi esercita questo ruolo, in particolare in ambito ospedaliero”.

“Noi – evidenzia Giannetta – intendiamo, anche in questa occasione, arginare questa deriva, per consentire ai medici di svolgere serenamente e professionalmente il proprio lavoro. L’organizzazione delle responsabilità dirigenziali nella sanità di Reggio Calabria, segna, pertanto, un ulteriore passo in avanti nella direzione della politica condotta, con grande coraggio, dal Presidente Occhiuto e viene compiuto – continua il consigliere forzista – in un clima di armonia e collaborazione con i sindacati maggiormente rappresentativi, come evidenziato dal segretario aziendale ANAAO/ASSOMED, soddisfatto per questo importante risultato, che darà certamente ulteriore linfa a questa stagione di supporto al management aziendale. Ciascuno – conclude Giannetta – nel proprio ruolo”.

