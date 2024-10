Reggio Calabria, aperto il 21° anno sociale del Serra Club con un concerto al Seminario

StrettoWeb

Il Serra Club di Reggio Calabria, lunedì 21 u.s. con un concerto di “Hyle Saxophone Quartet” del Conservatorio di Musica “F.Cilea”, ha aperto nell’Aula Magna del Seminario Arcivescovile Pio XI il 21esimo Anno Sociale. Un momento importante per il sodalizio reggino che da due decenni opera accanto ai giovani seminaristi e li accompagna lungo il percorso della loro formazione sacerdotale. Oreste Arconte, pastpresidente, ha aperto l’incontro ringraziando i numerosi convenuto che hanno voluto condividere con i serrani la loro vicinanza allo storico Seminario reggino e far sentire che la città è presente.

La neo presidente prof.ssa Anna Nucera, ha sottolineato quanta serenità infonde nell’animo di ogni persona frequentare il Seminario e quanto sia importante farlo avvicinare dai giovani che in questa epoca fluida sono alla ricerca dei veri valori e della certezza della presenza di Dio. Sentire Gesù nei loro cuori come punto di riferimento e guida. Vogliamo aprire questo ventunesimo anno di attività, ha ribadito la presedente Nucera, rinnovando il nostro impegno serrano verso la chiesa reggina e il suo pastore, l’arcivescovo S. E. mons. Fortunato Morrone. Affiancando, per quanto ci sarà possibile e richiesto, il giovane rettore don Simone Gatto nello svolgimento del suo delicato compito e stare accanto ai seminaristi come amici e fratelli e sorelle maggiori dando a loro il nostro affetto e il nostro aiuto. Il rettore, don Simone Gatto, ha ricordato che circa 30 anni fa mons. Vittorio Mondello ha riaperto il Seminario maggiore ed in questo tempo tanti sono stati i presbiteri che si sono formati.

Ma la riapertura del Seminario ha riportato con se tante necessità, principalmente quelle che interessano l’aspetto formativo. Ha anche rivolto un pensiero ai serrani che oggi sono al cospetto del Signore e pregano per il nostro Seminario e per il Serra Club; ha ringraziato la presidente Anna Nucera che guida una Istituzione molto importante e lo fa con passione e competenza.

Conclude augurandosi che la sensibilità che anima spiritualmente la fede di tutti quanti, unitamente a quella del nostro Arcivescovo, possano godere la volontà di un padre che ha a cuore il Seminario e certamente ci aiuterà con sapienza e discernimento indicando la via sempre più adatta in questo tempo storico ed essere sempre attenti e incisivi. Il Direttore del Conservatorio di Musica “F. Cilea, prof. Francesco Romano si è detto soddisfatto di essere presente per la prima volta con un concerto dei suoi ragazzi in questo Seminario e si è detto disponibile ad essere in seguito sempre più presente.

Ha presentato il quartetto dei sassofonisti composto da: Vincenzo Martorello, Sax soprano, Martina Marafioti, Sax contralto, Ruggero Capalbo, Sax tenore e Orlando Russo Sax baritono. I quattro studenti sono il fiore all’occhiello del Conservatorio e prossimamente rappresenteranno la Città di Reggio Calabria esibendosi a Strasburgo, davanti al Parlamento Europeo. L’incontro si è concluso nella Cappella Maggiore S. Paolo con la celebrazione della Messa del Serrano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.