Reggio Calabria, il “caso” degli alberi dipinti e la rabbia di un cittadino: “mai visto nulla di simile in 73 anni”

“Da 73 anni che vivo a Piazza Castello e non avevo mai visto nulla di simile! Si tratta di una nuova sistemazione delle aiuole o di un nuovo abbellimento? Questi sono alberi tagliati un po’ di tempo fa perché pericolosi. Sono stati tagliati perché erano ‘storti’ e si poteva a suo tempo ‘addrizzarli’ e invece si sono tagliati assieme a diverse palme non curate in tempo. Il tronco delle palme è stato tolto, ma pitturare i tronchi degli alberi è una cosa che mi fa ridere! Pronto a prendermi i rimbrotti e le caxxxxxx degli amministratori. E togliete queste cose orrende dagli innaffiatoi. E poi questo cartello inchiodato sul tronco dell’ex albero è un pugno al cuore. Pronto a fare una chiacchierata col sig. Sindaco o Assessore”.

E’ uno sfogo durissimo, sui social, di un utente e cittadino di Reggio Calabria, storico imprenditore della zona di Piazza Castello. Il signore ha tuonato circa ciò che è stato realizzato con tronchi di alberi tagliati di recente, pitturati di verde. Le foto in alto, a corredo dell’articolo, sono abbastanza eloquenti: “in 73 anni non ho mai visto nulla di simile – afferma – e pitturare i tronchi è una cosa che mi fa ridere”.

