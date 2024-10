Reggio Calabria, il 31 ottobre al Piria il progetto “Biesse Giustizia e Umanità – Liberi di Scegliere”

StrettoWeb

Riparte per il sesto anno consecutivo il progetto Biesse Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere che si ispira all’operato del Giudice Roberto Di Bella che con Liberi di Scegliere dà l’opportunità a tanti giovani che vivono in contesti malavitosi di avere una nuova vita.

L’evento si svolgerà giovedì 31 ottobre, alle ore 10.30, in presenza all’Istituto tecnico Piria Ferraris Da Empoli Reggio Calabria e in collegamento online con la comunità ministeriale di Catanzaro, l’USSM comunità di Reggio Calabria, l’Istituto Comprensivo San Francesco Palmi, l’Istituto Comprensivo Diaz Catania. Presente il Presidente del Tribunale per I Minorenni di Catania Roberto Di Bella e la testimonianza importante del Bambino Soldato Luigi Bonaventura testimone di giustizia che si racconterà ai giovani studenti.

Il Progetto targato Biesse, divenuto Legge Regionale il 28 giugno del 2023 con legge n.27, rivolto agli studenti delle scuole italiane con il relativo concorso nazionale si conclude nel mese di maggio con la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate alle Vittime Innocenti delle mafie donate in virtù della Legge Regionale dal Consiglio Regionale della Calabria che saranno assegnate direttamente agli studenti o alle scuole che risulteranno vincitrici del concorso nazionale.

“Le borse di studio sono cinque del valore di duemila euro ciascuna afferma – la Presidente Nazionale Biesse Bruna Siviglia – gli studenti come ogni anno dovranno realizzare degli elaborati, video, cortometraggi, disegni, fumetti, canzoni, poesie inerenti il percorso Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere i migliori lavori dovranno essere trasmessi entro il 30 aprile 2025 alla mail dell’associazione associazionebiesse@gmail.com. Nel mese di settembre inoltre – prosegue Siviglia – è stato siglato un protocollo d’intesa importantissimo con la Regione siciliana Ufficio Scolastico regionale e Assessorato alla Pubblica istruzione della Regione Sicilia sul Progetto Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere sostenuto dalla Ses con il Presidente Lino Morgante, un’altra tappa importante che vede coinvolte le scuole siciliane di ogni ordine e grado. Il film Liberi di Scegliere e l’omonimo libro grazie al progetto Biesse sono divenuti strumenti di educazione alla legalità una grande rivoluzione culturale che parte dalla Calabria e coinvolge tutto il Territorio nazionale“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.