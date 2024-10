Reggio Calabria, dal 2 al 9 novembre l’esposizione della Sacra Sindone | INFO

StrettoWeb

Dal 2 al 9 novembre 2024, la Chiesa di San Giorgio al Corso, Chiesa degli Artisti sarà protagonista di un evento straordinario che unirà fede, cultura e spiritualità. Promossa da AziendeItalia del Dottore Giuseppe Joe Puntillo e dalle Associazioni San Camillo Onlus, Associazione Culturale San Giorgio al Corso, Associazione Templare Culturale Jacques de Molay e Accademia Templare, l’esposizione della copia originale della Sacra Sindone inaugurerà il percorso di preparazione verso l’apertura ufficiale dell’Anno Giubilare.

La settimana sarà ricca di iniziative aperte a tutta la comunità; tra gli eventi emerge l’esposizione del suggestivo quadro L’Ultima Cena, opera dell’artista Fabio Gallo. L’opera, profondamente simbolica, evoca il mistero della Pasqua e sarà un richiamo visivo che accompagnerà i fedeli nella riflessione sul sacrificio e sulla redenzione.

In programma anche un concerto di organo di musica sacra tenuto dal Maestro Angelo Maria Trovato, il cui repertorio accompagnerà la venerazione della Sindone con melodie liturgiche che trasporteranno i presenti in un’atmosfera di raccoglimento e devozione.

A conclusione dell’evento, il 9 novembre si terrà una conferenza che vedrà protagonisti il Professor Massimo Frana, dottore in ricerca e filosofia delle religioni, Don Concetto “Nuccio” Cannizzaro, parroco della Basilica di San Giorgio al Corso e l’Avvocato Antonino Aloi esperto in Sindonologia.

La conferenza, incentrata sui temi della Sindone e della redenzione, rappresenterà un momento di profonda riflessione sulla fede cristiana e l’importanza del Giubileo come percorso di rinascita e rinnovamento spirituale.

L’evento segnerà l’avvio ufficiale del cammino giubilare della Chiesa di San Giorgio al Corso, che, a partire da dicembre 2024, sarà un importante punto di riferimento per le celebrazioni giubilari, culminando nell’Anno Santo che avrà inizio a Pasqua 2025.

L’esposizione della Sacra Sindone e le attività collaterali costituiranno un’occasione unica per i fedeli e i cittadini, offrendo uno spazio di condivisione e approfondimento sui grandi misteri della fede cristiana. La settimana di iniziative non solo onorerà la tradizione spirituale di Reggio Calabria, ma rafforzerà anche il senso di appartenenza e comunione in un momento di preparazione verso l’Anno Santo.

Tutta la comunità è invitata a partecipare a questo evento, un vero e proprio pellegrinaggio spirituale nel cuore di Reggio Calabria, che si appresta a vivere un tempo di riflessione, fede e condivisione in un clima di accoglienza e preghiera.

Per informazioni dettagliate sul programma della settimana e sugli orari di apertura, è possibile contattare la Chiesa di San Giorgio al Corso o le associazioni promotrici.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.