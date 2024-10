Reggio Calabria, il 19 ottobre “Invito alle Nozze” presso la Chiesa del Ss. Rosario

StrettoWeb

Sabato 19 ottobre alle ore 18.45 presso la Chiesa del Ss. Rosario di Reggio Calabria, in via Aschenez, in occasione della Giornata Missionaria Mondiale 2024, i Padri Monfortani aprono le porte alla comunità del territorio per un momento di preghiera, subito dopo la S. Messa delle ore 18.00, per far conoscere il carisma missionario del loro fondatore, S. Luigi Maria Grignion di Montfort, attraverso una catechesi, davanti al SS. Sacramento, che coniuga l’importanza dell’azione a quella della meditazione.

Questo “Invito alle nozze”, in parallelo con il tema portante della Giornata Missionaria – Un banchetto per tutte le genti – è un richiamo forte per “tutti” noi che, in forza del nostro Battesimo, siamo stati unti re, sacerdoti e profeti.

I padri monfortani, notoriamente conosciuti perché sempre disponibili per il sacramento della Riconciliazione, promuovono la preghiera del S. Rosario e i cammini di Consacrazione a Gesù per mezzo di Maria. Attraverso questi incontri di spiritualità, rivolti ai fedeli di ogni età, soprattutto giovani, è possibile scoprire che “…per mezzo della Santa Vergine Maria Gesù Cristo è venuto al mondo ed ancora per mezzo di Lei che deve regnare nel mondo” (V.D. n.1).

Appuntamento, Sabato 19 OTTOBRE alle ore 18.45 presso la Chiesa del Ss. Rosario di Reggio Calabria, in via Aschenez.

