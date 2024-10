Reggio Bic: vittoria all’esordio casalingo contro Sassari

StrettoWeb

Con una prestazione brillante, la Farmacia Pellicanò Reggio Bic Reggio Calabria conquista una fondamentale vittoria all’esordio casalingo, superando la quotata Dinamo Lab Sassari in una partita combattuta e avvincente. Nonostante un inizio difficile, la squadra amaranto riesce a ribaltare l’inerzia del match e a mantenere il vantaggio fino alla sirena finale. L’avvio di gara è in salita per i reggini, che faticano a trovare ritmo e subiscono un parziale di 9-2, costringendo Coach Antonio Cugliandro a chiamare un timeout.

Al rientro in campo, la Farmacia Pellicanò si risveglia: Juninho segna un canestro fondamentale we gioca da top player ben supportato delle triple di Carvalho, riuscendo a ridurre il gap, chiudendo il primo quarto sul punteggio di 16-21. Nel secondo quarto, i padroni di casa continuano a spingere, riportandosi sul meno 3 e obbligando Sassari a un altro timeout. Con giocate di squadra e del duo brasiliano in grande forma(Juninho-Carvalho), la Reggio Bic riesce a sorpassare gli avversari, andando all’intervallo lungo in vantaggio per 34-32.

Al rientro dagli spogliatoi, i locali non perdono l’inerzia e, grazie a un’ottima prestazione di Juninho, mvp della sfida, allungano il vantaggio fino al 60-44. Tuttavia, nell’ultimo quarto, Sassari accorcia le distanze, ma i reggini ritrovano la lucidità necessaria per portare a casa la vittoria con un punteggio finale di 75-68.

Le parole dell’allenatore

Coach Cugliandro ha commentato: “abbiamo concesso troppo all’inizio, ma siamo stati bravi a ritrovare la concentrazione e a giocare come preparato durante la settimana. Dobbiamo lavorare per evitare i cali di concentrazione che abbiamo visto nel finale”.

Con questa vittoria, la Farmacia Pellicanò Reggio Bic si prepara ad affrontare la pausa per la Supercoppa, avendo guadagnato un’importante iniezione di morale.

Parziali: 16-21, 34-32, 15-24

Farmacia Pellicanò Reggio Bic:

Carvalho 23

Blomquist 2

Clemente 35

Sripirom 9

Messina 2

Likic 4

Ivanov, Gabotti, De Horta

Dinamo Lab Sassari:

Mosler 18

Esteche 24

Spanu, Lindblom 5

Mcintyre 9

Hillevi, Garcia, Ruggeri 4

Oras 6

Singdong 2

